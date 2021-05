Sergio Conceição, il profilo del possibile nuovo tecnico del Napoli

Sergio Conceição, il profilo del tecnico portoghese

Nelle ultime ore il nome di Sergio Conceição viene dato come ormai prossimo a sedersi sulla panchina azzurra, il tecnico portoghese è stato il protagonista delle ultime stagioni del Porto. Dal 2017 siede sulla panchina dei Dragoes, che ha portato per due volte alla vittoria del titolo nel campionato portoghese spezzando il dominio dei rivali storici del Benfica. Nel corso degli anni ha cambiato il suo stile di gioco, partendo da un offensivo 4-3-3 ad un più prudente 4-4-2. Nonostante il cambio di modulo, le caratteristiche del suo gioco sono rimaste immutate. Fraseggio e interdizione sono i punti cardine del sistema di gioco del portoghese, con un attacco che è stato il punto di forza del Porto negli ultimi anni. Le due ali giocano un ruolo fondamentale, si inseriscono con rapidità e creano superiorità numerica nella zona offensiva del campo. Al centro dell’attacco Sergio Conceição predilige schierare una punta fisica e veloce, che in situazioni di campo aperto può creare scompiglio nelle difese avversarie. I giocatori che al momento sono presenti nella rosa del Napoli, si sposerebbero bene con la filosofia del tecnico portoghese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Sergio Conceição mercoledì sara a Roma per la firma

Primavera 3, girone D: tutti i risultati della quindicesima giornata

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Gatorade e pesi in palestra, la giornata di Biden