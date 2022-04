Spalletti a rischio Champions: la rottura riporta al nome di Gasperini

La Gazzetta dello Sport – Spalletti a rischio Champions: Gasperini come possibile erede dal prossimo anno.

Gian Piero Gasperini nel mirino di Aurelio De Laurentiis. Il destino di Luciano Spalletti, sulla panchina del Napoli, è fortemente legato all’approdo in Champions League:

“Nemmeno il raggiungimento della Champions League, obiettivo dichiarato del club a inizio stagione, può garantire al tecnico la conferma, nonostante un contratto biennale in essere. Al momento il patron non ha ancora realmente deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Ecco che torna il auge Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Tutto questo per dire che la stima di ADL per Gasperini è tanta e sarebbe il profilo migliore per rilanciare l’immagine del Napoli nella Champions”.

