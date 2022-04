De Laurentiis-Spalletti: è rottura, la famiglia è convinta di una cosa

La Gazzetta dello Sport – Rottura De Laurentiis-Spalletti: sono convinti che il tecnico non riesca a gestire la squadra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la famiglia De Laurentiis, si starebbe convincendo che Spalletti non sia in grado di gestire la squadra:

“I De Laurentiis si stanno convincendo che Spalletti non riesca a gestire la squadra. Che finora ha sempre rispettato il proprio allenatore, ma poi con prestazioni sconcertanti ha avvalorato le perplessità. Ora proprio la squadra deve mostrare capacità di reazione in campo. Ma anche qui, all’interno ci sono fratture e modi diversi di vivere questo momento. Insomma tutti i nodi stanno venendo al pettine. E fra le incomprensioni ci sono anche quelle fra il tecnico e lo staff medico, con protagonisti che dovrebbero collaborare e non si parlano più”.

