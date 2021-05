Primavera 3, girone D: tutti i risultati della quindicesima giornata

Tutti i risultati della quindicesima giornata di campionato della Primavera 3, in particolare del girone D.

Si è conclusa un’altra giornata di campionato che ha visto protagoniste le squadre della Primavera 3. Parlando del girone D sono state tre le partite giocate, tutte concluse con la vittoria della squadra di casa.

Livorno-Grosseto termina 2-0, con la squadra di casa che già nel primo tempo sigla la doppietta. Grazie a questa vittoria il Livorno si consolida al secondo posto della classifica. Il Grosseto invece perde per la quarta volta consecutiva e scende al quarto posto. Lucchese-Pontedera termina invece 2-1. Alla fine del primo tempo il risultato è fermo sull’1-1, il gol decisivo viene segnato da Camaiani. La Lucchese così sale a 18 punti e supera il Grosseto, mentre il Pontedera rimane a quota 12. Infine Olbia-Pistoiese termina 1-0; in questo modo il club sarda sale a quota 15, mentre la Pistoiese con 7 punti rimane all’ultimo posto in classifica.

