Infortunio Anguissa, la nota ufficiale del Napoli: l’esito degli esami

Infortunio Anguissa, il Napoli attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Franck André Zambo Anguissa.

Il centrocampista del Camerun era uscito malconcio dall’ultimo match di Champions League contro l’Ajax.

Di seguito la nota ufficiale del club azzurro:

“Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate”.

Difficile dunque, immaginarlo in campo contro il Bologna, come già preventivato. Proverà il recupero lampo per essere a disposizione contro la Roma per la sfida dell’Olimpico.

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici