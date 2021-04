Napoli: Insigne vuole battere un record personale entro fine stagione

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne vuole battere un record personale entro la fine della stagione di campionato.

Lorenzo Insigne è ormai un pilastro del Napoli: l’attaccante ha il posto fisso da titolare ormai da due mesi ed ultimamente anche i gol non mancano quasi mai. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su un record personale che il Capitano si è prefissato di battere; esso ha a che fare proprio con i gol segnati.

“Con il rigore trasformato contro la Juve, mercoledì, l’attaccante ha raggiunto quota 105 con la maglietta azzurra ed ora è salito al quinto posto, nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club, staccando Cavani: prossimo obiettivo, Attila Sallustro che occupa il quarto posto con 108 reti. E il capitano è anche a un passo dal suo record di gol realizzati in campionato. Attualmente, fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League.”

