Corriere dello Sport – Empoli-Napoli, pronti almeno tre cambi: le probabili novità.

Nella giornata odierna riprenderanno gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Luciano Spalletti, in vista della sfida di sabato contro l’Empoli, è pronto a schierare in campo qualche novità: “Mario Rui al posto di Olivera, considerando che il mancino d’Uruguay ha giocato dall’inizio sia con il Sassuolo sia con l’Eintracht; e ancora, Elmas per il più stanco tra Zielinski e Anguissa e Politano testa a testa con Lozano”.

