Calciomercato Napoli – Prima offerta ufficiale per Traoré del Sassuolo: le cifre

Calciomercato Napoli, prima offerta ufficiale per Junior Traoré del Sassuolo

Calciomercato Napoli, prima offerta ufficiale per JuniorTraoré del Sassuolo. In merito alla proposta fatta dal Napoli al Sassuolo per il centrocampista ecco quanto riportato da Calciomercato.com:

Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il Napoli ha presentato una prima proposta al Sassuolo per Traore: 16 milioni più bonus. Cifre importanti ma non ancora quelle giuste per il club emiliano che ha rifiutato perché vorrebbe ricavare circa 25 milioni dalla cessione del classe 2000″

