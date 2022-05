Napoli-Sassuolo, tifosi arrabbiati dopo la vittoria: “Perché giocate così ora?”

Gli azzurri si impongono per 6-1 contro il Sassuolo al Maradona e scatenano la rabbia dei tifosi sui social

Napoli-Sassuolo, giocatasi nel pomeriggio di sabato 30 aprile, è terminata con il netto risultato di 6-1. Gli azzurri non hanno lasciato scampo ai neroverdi che sono stati dominati dalla squadra di casa fino al fischio finale. Questo risultato (grazie al pareggio di domenica sera della Roma contro il Bologna) ha sancito ufficialmente il ritorno del Napoli in Champions League, gli azzurri torneranno a competere nella maggior torneo europeo dopo due anni di assenza.

Ciò però non è motivo di gioia per la maggior parte dei tifosi perché sebbene l’obbiettivo della società fosse quello di tornare in Champions, la striscia di risultati negativi contro Fiorentina, Roma ed Empoli ha condannato gli uomini di Spalletti ad esser tagliati completamente fuori dalla corsa Scudetto. Su Twitter e sugli altri social network i sostenitori partenopei sono letteralmente infuriati e non si spiegano una prestazione così netta dopo gli ultimi pessimi risultati. Questi i messaggi rivolti al club azzurro: “Perché ora giocate così bene?”; “Giocate così solo perché ora lo Scudetto è perso e quindi non avete pressioni?”; “Ci avete deluso anche quest’ anno!”.

