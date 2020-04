Coronavirus – Ulivieri: “Calciatori con una voglia di tornare in campo esagerata”

Coronavirus – Ulivieri sulle difficoltà per i calciatori: Zero. Hanno una voglia di tornare in campo esagerata

Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori di Calcio, ai nostri microfoni di Radio Sportiva ha parlato della ripresa degli allenamenti – da parte dei calciatori che hanno voglia di riprendere ad allenarsi- e dei campionati interrotti per l’emergenza coronavirus.

Queste le sue parole:

SULLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI IL 4 MAGGIO

”Tutti dicono che deve decidere la politica sportiva, ma in realtà decideranno gli esperti. Ci verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza a chi gravita intorno all’evento sportivo -prosegue Ulivieri – Ci può essere il rischio zero solo se si adoperano tutte le precauzioni e se si verifica che gli atleti sono tutti sani. C’è un confronto con altre federazioni e credo che andremo a rispettare un discorso generale”.

ULIVIERI SUI CAMPIONATI DI SERIE B E C

”I Campionati di serie B e C dovranno ripartire anche loro seppur in tempi diversi. Anche le risorse sono diverse rispetto ad una Serie A”.