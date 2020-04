Calciomercato Napoli, Giuntoli ha proposto il rinnovo a Meret: le ultime

Il portiere del Napoli Alex Meret ha bisogno di giocare, rodarsi alla A, anche perché alla Spal imprevisti e infortuni non mancarono, e col Napoli si sa come è finita: paratone pesantissime per classifica e Champions, ma al primo balbettio Gattuso preferì l’esperienza di Ospina. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

Il d.s. Giuntoli aveva proposto un allungamento di contratto sebbene fosse scivolato in panchina, prorogando fino al 2023. Lui e il manager hanno preso tempo. Trovare subito una squadra blasonata, che gli consegni in estate le chiavi della porta, non sarebbe un problema quanto la cifra che sarebbe disposta a spendere. A meno che non si tratti di un prestito, ma sarebbe la soluzione migliore? Col rischio di dovere tappar buchi a qualche difesa non proprio da sogno?

