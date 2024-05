X – Varriale: “Marchetti? Arbitraggio imbarazzante! ADL rifletta, basta crociate verbali contro il palazzo”

Il giornalista Enrico Varriale, sul suo profilo social, ha commentato il pareggio del Napoli contro la Fiorentina (2-2). Non sono mancate le polemiche inerenti al pessimo arbitraggio: “Finisce pari Fiorentina-Napoli partita quasi inutile di fine stagione ma che fornisce 2 indicazioni importanti. Saranno tutti cedibili nel Napoli ma per ricostruire non si può prescindere da Kvara, fenomeno vero, nonostante la poca assistenza e il trattamento che subisce

L’arbitraggio di Marchetti, l’ennesimo imbarazzante di questa sciagurata stagione, dovrebbe indurre a qualche riflessione Aurelio De Laurentiis. Le sue crociate verbali contro il palazzo non servono e sono anzi controproducenti. Più fatti e meno parole per ottenere maggior rispetto“.

