Verso l’Europa League: in quattro sicuri del posto

Archiviata la pratica Atalanta, il Napoli dovrà pensare ora all’impegno di Europa League di giovedì prossimo contro gli olandesi dell’AZ.

Per l’occasione ci sarà spazio per chi ha giocato meno in queste prime tre gare. Ben quattro azzurri sono già sicuri di giocare. Si tratta di Meret, Mario Rui, Lobotka e Maksimovic Di certo, però, non saranno le uniche novità. A riportare la notizia è Tuttosport.

