Napoli, Europa League: Casi di Covid nell’AZ, ma partita non a rischio

Si giocherà regolarmente la partita di giovedì valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League per il gruppo F

Non è in pericolo, per ora, il primo impegno azzurro di Europa League, malgrado alcuni casi di positività al coronavirus tra gli olandesi dell’AZ. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino. Da come si legge la squadra militante in Eredivisie, che ha giocato regolarmente anche in campionato lo scorso sabato nel pareggio per 2-2 contro il Venlo, conta tra le sue fila 6 positivi, due dei quali sono giocatori della formazione giovanile. Il quotidiano aggiunge che la situazione rimane costantemente monitorata dalla Uefa ma ad ora ci sono tutte le condizioni per disputare l’incontro. Il match è previsto per giovedì 22 ottobre allo Stadio San Paolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bakayoko: buona la prima. Spunta un retroscena sulla trattativa

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Potere di coprifuoco ai sindaci. Cosa prevede il nuovo dpcm anti-Covid