La Gazzetta dello Sport – Anguissa è tornato: potenza fisica e intelligenza tattica

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla ripresa fisica e mentale di Anguissa:

“Il nuovo atteggiamento ha ridato luce alla potenza fisica e all’intelligenza tattica di Anguissa, rubapalloni per eccellenza ma anche cultore dell’inserimento senza palla. Quando c’è uno spazio da aggredire dietro alla linea difensiva, Frank lo fa sempre con i tempi. E ora che anche la condizione fisica è migliorata, Anguissa sta ricominciando a mettere qualità nelle sue giocate: il tacco con cui ha liberato Rrahmani al tiro in area di rigore contro il Sassuolo è una perla di rara bellezza che evidenzia un bagaglio tecnico troppo spesso sottovalutato. A Frank adesso manca il gol (uno in stagione, ma in Champions in casa del Real) ma l’ultima svolta di una stagione in chiaroscuro, ma Napoli ha ritrovato una sua colonna e anche per questo è tornata a credere in una rimonta difficilissima ma ancora possibile”.

