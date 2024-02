la Repubblica – Calzona rispolvera Zielinski: pronto a partire titolare

L’edizione odierna del quotidiano, si è concentrata sull’attenzione che ha Francesco Calzona, nei confronti di Piotr Zielinski. Il tecnico potrebbe schierarlo titolare già da domani contro il Cagliari:

“Traoré non ha ancora i 90’ nelle gambe e per questo motivo Calzona sta pensando a Zielinski. Lo conosce benissimo, parlano la stessa lingua calcistica. Ieri hanno avuto pure un colloquio. Il nuovo allenatore vorrebbe poter contare sul polacco in campionato fino al termine della stagione. Ecco perché la sua candidatura è lanciata. Non è affatto escluso che possa cominciare lui con Traorè. La staffetta è un’ipotesi da non sottovalutare”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

