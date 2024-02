Corriere della Sera – ADL ha un debole per Conte: ma il Napoli è un rebus difficile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro delle panchine in Serie A. Partendo dalla disponibilità di Antonio Conte, al quale non dispiacerebbe restare in Italia. Il tecnico rimane un osservato speciale di De Laurentiis, che lo sognerebbe sulla panchina del Napoli. Intanto il Milan, sembrerebbe aver abbandonato l’idea per l’ex tecnico nerazzurro, e avrebbe mirato a Thiago Motta come successore di Stefano Pioli.

Il Napoli, a oggi, rimane un rebus difficile da decifrare, e intanto Conte è stato già accostato al Bayern Monaco insieme a Mourinho e Zidane. Nonostante Xabi Alonso sarebbe il favorito numero uno per sostituire Tuchel.

Intanto il fautore dell’ultimo scudetto dell’Inter punta a un campionato top, e panchine in questo momento occupate come United, Chelsea e Psg potrebbero lasciargli spazio in tarda primavera.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

