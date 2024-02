Il Mattino – Zielinski torna in campo, Calzona lo considera un titolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prima partita da allenatore del Napoli, in Serie A, per Francesco Calzona. Il tecnico, dopo una buona uscita in Champions League contro il Barcellona, dove è riuscito a strappare un pareggio grazie al gol di Osimhen, è pronto al debutto in campionato. Il primo nome nella lista dei convocati è proprio quello di Piotr Zielinski.

Il centrocampista, nonostante l’esclusione dalla lista Champions, è tenuto in grande considerazione dal tecnico calabrese, che potrebbe rilanciarlo proprio contro i rossoblù. Complice anche l’opaca prestazione di Cajuste col Barcellona. Dunque, il polacco si contenderà una maglia da titolare con Traorè, per fare compagnia ad Anguissa e Lobotka. Pochi dubbi nel rivedere Osimhen titolare, nonostante la lieve influenza, che comporterà al massimo una staffetta con Simeone. Difficile, invece, rivedere Ngonge poiché Politano ha smaltito l’affaticamento ed è il prescelto per la corsia destra.

