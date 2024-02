Corriere dello Sport – Osimhen può esserci contro il Cagliari: solo lieve influenza

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano a seguito di una lieve alterazione della temperatura, dovuta probabilmente a una leggera influenza, sarebbe stato messo a rischio convocazione. Tuttavia, il quotidiano chiarisce che con tutta probabilità dovrebbe essere in campo:

“Un pochino di palestra, due sorrisi – in ottimismo – da spargere sulla compagnia e la percezione che, in fin dei conti, è giusto attendere ma senza fasciarsi la testa: lieve alterazione, si dice così, che dovrebbe rientrare in fretta, evitando di ritrovarsi travolti dal pessimismo cosmico che negli ultimi nove mesi non è quasi mai mancato e che ancora si avverte tra le pieghe dell’amarezza. Osi è pronto per esserci e lottare assieme al Napoli, dopo averne saltate tante, anche troppe”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conf. Ranieri: “Il Napoli non è in crisi. Calzona? La nostra strategia non cambia”

Napoli, il report in vista del Cagliari: palestra per Osimhen, le ultime su Ngonge

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez e la fine della storia d’amore: “Non gioco sulla pelle dei miei figli”. E Chiara Ferragni pubblica un’enigmatica foto…