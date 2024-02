Corriere del Mezzogiorno – Kvara in punizione: la reazione al cambio non è piaciuta a Calzona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul cambio di Khvicha Kvaratskhelia durante la sfida contro il Barcellona. Il giocatore ha lasciato il campo per dare spazio a Jesper Lindstrom, e a quanto pare, non l’avrebbe presa bene. La sua reazione non è piaciuta a Calzona, che potrebbe addirittura punirlo per quanto accaduto e non farlo giocare contro il Cagliari.

“L’atteggiamento di Kvara non è piaciuto a nessuno: né all’allenatore Calzona, né a De Laurentiis. Non è la prima volta che l’attaccante, in questa stagione, contesta un cambio. L’ha già fatto con Garcia in Genoa-Napoli.

Di certo, il Napoli non può permettersi di rinunciare a uno dei suoi elementi migliori, ma toccherà a Calzona decidere di schierarlo titolare contro il Cagliari o comunque infliggergli una sorta di «punizione» per il gesto di insofferenza. E Kvara è un po’ lo specchio della stagione del Napoli: alti e bassi e poche le prestazioni convincenti. Calzona non vuole rompere gli equilibri interni e ha smorzato i toni”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

