Corriere dello Sport – Guai per Sousa, la squadra partirà domani da Salerno: alberghi sold-out.

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore, perché oltre al Napoli, anche la Salernitana è in difficoltà a causa di tutti gli alberghi sold-out. A raccontare la vicenda è il quotidiano, che racconta i piani della squadra granata: “Il club aveva, infatti, prenotato per ieri sera a Palazzo Caracciolo, ma per stasera non c’è più posto. E allora la squadra partirà domattina da Salerno, pranzerà a Napoli e poi andrà direttamente al Maradona”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Bellissima idea degli Ultras 72: ” Al Maradona con due bandiere, una per chi non c’è più”

Ghoulam: “Lo scudetto è della città e dei napoletani, noi siamo di passaggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi e Bastian Muller, cena super romantica a Marrakech. E con quel vestito…