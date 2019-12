Calciomercato Napoli, Kulusevski primo obiettivo di De Laurentiis

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Torreira è in cima alla lista del Napoli per il ruolo di regista. Tuttavia, De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su giovane che non vuole assolutamente farsi scappare. ADL sta tentando di fare il colpo grosso e vorrebbe regalarsi Dejan Kulusevski, 19enne rivelazione del campionato, di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Parma. La concorrenza è spietata, infatti fino a qualche giorno fa era l’Inter ad essere in vantaggio su di lui ma con 25 mln il Napoli dovrebbe assicurarsi l’acquisto del calciatore

