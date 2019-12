Sassuolo – Napoli: vittoria degli azzurri di carattere!

Napoli, vittoria sul Sassuolo importantissima perché abbiamo visto una squadra che finalmente ha iniziato a correre

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari giornalisti ed opinionisti per commentare la vittoria del Napoli ottenuta ieri al Mapei Stadium di Raggio Emilia contro il Sassuolo.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net

Maurizio Pistocchi, giornalista

La vittoria del Napoli sul Sassuolo è importantissima perché abbiamo visto una squadra che finalmente ha iniziato a correre. Nel primo tempo il Napoli faceva fatica a costruire il gioco ed era anche poco preciso, ma nella ripresa è venuto fuori anche il carattere della squadra e tutti hanno dato il massimo. Vincere all’ultimo minuto vuol dire crederci ed aver voglia di ripartire e non c’era modo migliore per ricominciare un percorso. Per esplodere, il Napoli ha bisogno di andare sul mercato e prendere un regista ed un difensore centrale

Maurizio De Giovanni, scrittore

Vincere a Reggio Emilia è stato fondamentale. Dopo un secondo tempo giocato in modo arrembante da parte del Napoli, sarebbe stato tremendo non vincere. Il mercato estivo del club azzurro è stato sbagliato e in tanto lo avevano detto, ma adesso è chiaro a tutti. Se questo è il Napoli può forte dell’era De Laurentiis vista la rosa qualitativamente superiore a tutte le precedenti, ma non sta rendendo, la colpa deve essere di qualcuno e non credo sia del presidente.

Ciccio Graziani, ex calciatore

La vittoria sul Sassuolo è importantissima anche per come è arrivata: vincere all’ultimo minuto significa crederci fino alla fine e poi è stato meraviglioso per come è arrivata. Per risorgere,gli azzurri hanno bisogno di credibilità, autostima e forza e Gattuso è ciò che serve perché lui è uno che entra nel cuore e nella mente dei calciatori.

Lorenzo Minotti, ex calciatore

Il Napoli è andato a vincere a Reggio Emilia nonostante sembrava essere in difficoltà. Nel primo tempo sembrava essere il vecchio Napoli, poi nella ripresa il Sassuolo è calato e la squadra azzurra si è imposta. La squadra partenopea è è stata brava a crederci, aveva voglia di vincere ed ha sfruttato al meglio l’episodio finale. Il Napoli ha una lacuna che si porta dietro da inizio stagione: un regista. Manca un centrocampista che sappia accelerare, tenere palla, imporre il gioco e nonostante si provi ad adattare un calciatore piuttosto che un altro, si sente che manca qualcosa Poi, la partenza di Albiol non è stata adeguatamente sostituita perché Manolas è calciatore differente e molto più simile a Koulibaly.

Mario Somma, allenatore

Il Napoli ieri ha portato a casa una vittoria di carattere. Il gruppo si è ricompattato ed ha qualcosa dentro di importante perché in genere nel finale delle partite i giocatori tendono ad essere stanchi ed invece il Napoli ha accelerato, voleva proprio vincerla e ce l’ha fatta. I giocatori azzurri che scendono in campo hanno la testa pesante a causa del recente passato e delle tante nuove direttive impartite dal nuovo tecnico, ma quando si smaltisce la tensione, il Napoli viene fuori. Quell’abbraccio a fine match poi testimonia l’unione e la voglia della compagine azzurra di vincere e ritrovarsi è fondamentale per essere protagonista.

Mirko Calemme, giornalista

Fabian sa benissimo che sta rendendo neanche un quarto per ciò che vale e per questo ieri si è arrabbiato al cambio. Ma, non era una polemica nei confronti dell’allenatore il cambio ci stava tutto. La priorità di Callejon è restare a Napoli, ma è normale pure che ci siano sirene di mercato importanti per un calciatore dalla sua qualità. Vedremo se ci saranno le condizioni per il rinnovo: il dato di fatto è che entrambe le parti vogliono continuare insieme, ma è prematuro dire che alla fine questo rinnovo ci sarà.

Gaetano Fedele, procuratore tra gli altri di Caputo

E’ stato un Napoli a due facce: nel primo tempo non riusciva a trovare il bandolo della matassa, ma nella ripresa ha disputato forse i migliori 45 minuti della stagione. La squadra azzurra ha bisogno di un centrocampista in più. E’ difficile a gennaio operare bene, ma servirebbe un calciatore che già conosca il nostro calcio. Vecino non mi dispiacerebbe anche perché darebbe sostanza e anche qualche centimetro in più.

Mario Sconcerti, giornalista

Gattuso è un allenatore molto realista per cui non lasciatevi condizionare dalle sue parole nei post partita: ha ben in mente ciò che sta facendo e deve fare la sua squadra. Ho visto nella rabbia di Callejon e nell’esultanza sul 2-1 i primi segnali di rinascita della squadra azzurra anche perché si tratta di comportamenti mai tenuti prima. Va fatto ancora uno sforzo per recuperare completamente Mertens. Il Sassuolo ieri ha giocato bene, è però una squadra giovane e come tale commette degli errori. Meglio giocano le avversarie del Napoli e meglio si esprime la squadra azzurra.

