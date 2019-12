Rino Gattuso a Sky: “Buon secondo tempo ma dobbiamo lavorare e migliorare tanto”

Rino Gattuso al termine della sua prima vittoria sulla panchina azzurra è stato intervistato da Marco Nosotti per Sky

Gattuso ha ammesso che la sua squadra non ha giocato per tutto il primo tempo.

Vi siete ripresi ciò che vi ha portato via il Parma?

“Siamo ancora malati, non siamo ancora guariti, non si vinceva da due mesi. La strada è ancora lunga anche se nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo migliorare, stiamo chiedendo qualcosa di diverso alla squadra e bisogna lavorare tanto. Non ci sono problemi di qualità ma di equilibrio. Il Napoli ha bisogno di divertirsi, hanno giocato per anni con il 4-3-3, per giocare con questo sistema bisogna essere più corti e lavorare di reparto. In questo momento bisogna dare continuità al lavoro che abbiamo iniziato dieci giorni fa. Per tenere Fabian in quella posizione tutti gli altri devono essere perfetti, non è un vertice basso. Stiamo facendo fatica a tenere equilibrio e stare nei 25-30 metri. Per tanto tempo il Napoli non ha avuto equilibrio.”

Serve un giocatore che dia un ordine diverso al Napoli?

“Non solo, non riusciamo a lavorare di catena, siamo stati statici, sappiamo che ci manca un giocatore in quel ruolo. Voglio parlare all’anima dei miei giocatori. A qualcuno può dar fastidio quando urli, quando sei h24 sul pezzo puoi stare sulle palle a qualcuno.”

Hai trovato una squadra che doveva alzare la testa

“Questi ragazzi hanno combattuto per gli scudetti fino all’ultima giornata. Bisogna aiutarli a farli capire cosa vogliamo proporre e lavorare sulle gambe.”

Il lavoro è finalizzato al Barcellona?

“No, pensarci ora ci farebbe venire i capelli bianchi. Cela giocheremo ma pensiamo alle squadre che affornteremo prima del Barcellona”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Amrabat-Napoli, è fatta?”, il centrocampista senza sbilanciarsi troppo ammette. La risposta

Napoli – Gattuso vuole la difesa meno esposta, straordinari per i centrali

Il mercato del Napoli è fatto solo di rumors