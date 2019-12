“Amrabat-Napoli, è fatta?”, il centrocampista senza sbilanciarsi troppo ammette. La risposta

Tweet on twitter

Sofyan Amrabat parla del possibile arivo al Napoli

Calciomercato Napoli, Sofyan Amrabat è l’obiettivo caldo in vista del prossimo anno. Il regista dell’Hellas Verona, resterà al club scaligero fino a giugno per vincoli di trasferimento, è gradito al Ds Cristiano Giuntoli che con i veronesi sta lavorando ad una triplice intesa anche per i difensori Kumbulla e Rrahmani.

Il giocatore è stato intervistato da Fox Sport Olanda e riguardo il suo futuro ha rilasciato alcune dichiarazioni senza sbilanciarsi troppo. Queste le parole del giocatore:

“Cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il Napoli. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione”.

