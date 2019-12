Oppini: “Se Sarri fallirà, chi l’ha scelto dovrà andare via”

Francesco Oppini, giornalista molto vicino alle vicende bianconere, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ con Umberto Chiariello

Francesco Oppini è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Il giornalista, noto per le sue teleceronache faziose nelle tv lombarde, si è soffermato sul momento della Juventus e del suo allenatore Maurizio Sarri:

“La settimana scorsa Sarri era un fenomeno, oggi un po’ meno. Penso che l’allenatore ex Napoli sia un grande tecnico, ma non adatto. Adesso non si può esonerare, è primo in classifica, agli ottavi di Champions, ma ha perseverato un errore: sottovalutare il palleggio della Lazio. La Juventus è più forte individualmente in difesa ed in attacco, Inzaghi ha preso a calci nel sedere la Juventus due volte in 15 giorni”.

Ha poi aggiunto: “Se commetti due volte in quindici giorni gli stessi errori, il problema sei tu. Ci sono due cose della Juve che non si riconoscono più. Retroscena? Allegri l’anno scorso spiegava che in una partita ci vuole equilibrio, ed è quello che manca adesso. Caso Cristiano Ronaldo? Assolutamente no. Penso che a gennaio la Juve sfoltirà la rosa, ma non penso che verrà trasformata. Certo è che ci vuole tempo per vedere una struttura solida. Qualora a fine stagione Sarri fallirà, chi l’ha scelto dovrà andare via”.

