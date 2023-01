Inter-Napoli, Inzaghi: “Battere il Napoli è stata un’impresa, abbiamo fatto una grande gara”

Le parole di Simone Inzaghi al termine di Inter-Napoli

Al termine della sfida tra Inter e Napoli che ha visto i nerazzurri uscire vincitori per 1-0, il tecnico dei padroni di casa Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“E’ stata un’impresa, battere il Napoli ci deve dare fiducia per il futuro. Scudetto? Mancano tantissime partite. Con la sosta è un campionato nuovo per tutti. Dobbiamo cercare di fare sempre meglio. Si è fermato il Napoli per la prima volta dopo sei mesi, le altre davanti hanno vinto tutte. Si gioca ogni due giorni e mezzo. Calhanoglu sta avendo un percorso positivo. Siamo in emergenza da 5 mesi in quel ruolo, doveva accorciare su Lobotka ed accorciare su Osimhen, ha fatto un grandissimo lavoro. Il Napoli era l’unica squadra imbattuta in Europa. Abbiamo fatto una grande gara. C’era tanta curiosità per questa sfida, ma ero sereno perché dal 2 gennaio i ragazzi si erano allenati nel migliore dei modi”.

