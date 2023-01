Inter-Napoli, Spalletti: “Serve più qualità, peggior partita della stagione”

Luciano Spalletti commenta la prima sconfitta in campionato della stagione

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole:

“L’Inter ha fatto la gara che fa sempre, hanno cercato di venire addosso a Lobotka con Calhanoglu, trovando passaggi sulla trequarti. Non siamo riusciti a far girare la pala come sempre, con qualità, i loro centrocampisti rimontavano sempre i nostri terzini, possiamo sicuramente fare di più. Il fatto di far girare la palla da destra a sinistra e per far aprire l’avversario, ma quando lo fai così lentamente diventa difficile trovare sbocchi. Abbiamo avuto meno qualità rispetto al solito.

Un calcio più diretto? Acerbi è un cliente scomodo, sulle palle lunghe è forte dal punto di vista fisico e del piazzamento, si può giocare in qualsiasi maniera, ma serve più velocità e più qualità, andare al contrasto fisico non è nelle nostre caratteristiche. La sconfitta si gestisce bene, ci sia allena come sempre, anzi forse anche meglio di come abbiamo fatto, quanto visto stasera è il punto più basso di quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo ritrovare la forma migliore e andare avanti partita dopo partita”.

