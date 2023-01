Triplice fischio a San Siro, Inter-Napoli 1-0

Il verdetto finale di Inter-Napoli

L’Inter parte forte e sfiora le rete al quarto minuto con Di Marco. Il Napoli ci prova ma va a sbattere sulla folta linea difensiva dei padroni di casa. A metà della prima frazione Zielinski spreca una buona occasione svirgolando con il destro dal limite dell’area. Gli uomini di Inzaghi ci provano in tutti i modi e creano diverse chance davvero pericolose ma non inquadrano lo specchio. Nel finale Anguissa arriva su un pallone basso dalla destra ma la sua deviazione termina ampiamente fuori. Al 45′ è 0-0. I nerazzurri imbruttiscono la gara con costanti falli, la maggior parte dei quali indirizzati a Kvaratskhelia.

Al 56′ arriva la rete che decide la partita: Di Marco fa partire un cross dalla sinistra all’indirizzo di Dzeko, Rrahmani perde la marcatura e il bosniaco insacca di testa a tu per tu con Meret. Gli uomini di Spalletti non impegnano mai Onana fino al 90′, dove Raspadori trova la conclusione con il destro forte ma centrale, il portiere nerazzurro respinge senza troppi problemi. Dopo 4 minuti di recupero Sozza fischia la fine, il Napoli subisce la prima sconfitta stagionale in gare ufficiali.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Stankovic dovrà fare a meno di un difensore contro il Napoli: out per squalifica

Ultimissime sulle formazioni del big match Inter-Napoli: sorpresa Olivera. Inzaghi dubbio Dzeko-Lautaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eminem età, moglie, figli, malattia e biografia