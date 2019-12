Calciomercato Napoli, Torreira e Kolasinac dall’Arsenal: il piano di Giuntoli

Calciomercato Napoli Torreira Kolasinac| Gennaro Gattuso ha espressamente richiesto a De Laurentiis di operare sul mercato per portare in squadra un regista. Nel suo 4-3-3 manca come il pane una figura del genere e occorre procurarsela al più presto. L’edizione odierna della Gazzetta scrive che il primo nome nel taccuino di Giuntoli è quello di Lucas Torreira, ma la trattativa non è semplice.

Nel mirino del club azzurro ci sarebbe anche un altro calciatore dell’Arsenal, il nome è quello di Kolasinac. Tra Napoli e Londra potrebbe quindi crearsi un asse di mercato.

