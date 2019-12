Napoli, il bilancio si chiude in positivo di 29 milioni: i dettagli

Il bilancio della SSC Napoli relativo al 2018-2019 chiude con un utile di circa 29 milioni di euro (perla precisione 29,16). A testimoniarlo è il verbale dell’assemblea dei soci del club (del 25 ottobre scorso) presieduto da Aurelio De Laurentiis, consultato da Calcio e Finanza. Nel verbale non viene invece specificato qual è stato il fatturato del club nell’esercizio 2018-2019. Per saperlo, e per avere un quadro completo sui conti del Napoli, bisognerà dunque attendere il deposito del documento di bilancio da parte degli amministratori della società. L’utile di bilancio viene soprattutto dalle cessioni. Grazie alla cessione di Jorginho al Chelsea, il Napoli avrebbe iscritto nei conti del 2018 una plusvalenza di circa 56,7 milioni di euro. Inoltre, anche se non ci sono evidenze certe, la cessione di Jorginho potrebbe aver portato nelle casse del Napoli altri 7 milioni di bonus.

Alla plusvalenza realizzata su Jorginho si aggiunge quella legata alla cessione di Hamsik al Dalian, nel febbraio di quest’anno per circa 20 milioni. Grazie ad essa, il Napoli dovrebbe aver registrato nel bilancio al 30 giugno 2019 una plusvalenza di importo più o meno analogo, poiché l’ex capitano era iscritto a bilancio ad un valore di carico vicino allo zero.

Complessivamente, le plusvalenze registrate dal Napoli nell’esercizio 2018-2019 dovrebbero essere di circa 80 milioni (79,7 milioni per la precisione). Un importante apporto al fatturato del Napoli viene anche dalla partecipazione alla scorsa edizione della Champions League, dove la squadra è stata eliminata nella fase a gironi dopo un terzo posto nel gruppo C alle spalle di PSG e Liverpool, e grazie al ripescaggio in Europa League, dove invece il Napoli è uscito ai quarti di finale contro l’Arsenal. Dalla Champions League 2018-2019, al netto dei ricavi da stadio, il Napoli ha incassato 49,878 milioni di euro in premi Uefa. Dall’Europa League, sempre al netto dei ricavi da botteghino, sono arrivati 6,71 milioni. Complessivamente dalla partecipazione alle coppe europee il Napoli ha incassato ricavi sotto forma di premi Uefa per 56,59 milioni di euro

