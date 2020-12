Ricorso Juve-Napoli: ecco quando arriverà la sentenza del CONI

Il Napoli ha depositato nella giornata di venerdì il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juve.

Si tratta, in pratica, dell’ultimo grado della Giustizia Sportiva.

Come riporta Tuttosport, lunedì 7 dicembre dovrebbe già arrivare la sentenza sull’ammissibilità o meno del ricorso ed entro Natale dovrebbe arrivare una sentenza in maniera tale che, nel caso in cui i partenopei avessero ragione, il match verrebbe recuperato il 13 gennaio, unica data libera.

