Carlo Nesti: “Caso Suarez? Ecco cosa rischia la Juventus”

Carlo Nesti sulle conseguenze del caso Suarez

Carlo Nesti, giornalista, è intervenuto in diretta al programma radiofonico Microfono Aperto. In merito al caso Suarez, secondo la sua opione, la Juventus correrebbe un grave rischio. Ecco quanto dichiarato:

In situazioni come questa i rischi sono tanti. Si va da una multa alla retrocessione in Serie B passando naturalmente per una penalizzazione in classifica in termini di punti. Io credo tuttavia che tutto si potrebbe concludere con una forte multa per la Juventus perché potrebbe essere venuto meno il principio della lealtà sportiva”.

