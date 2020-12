Caso Suarez, arriva un avviso di garanzia per Paratici. Il comunicato

Caso Suarez, avviso di garanzia per Paratici

La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato quanto circolava nelle ultime ore. Ecco quanto riporato:

“Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.”

