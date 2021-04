Napoli-Crotone, Cosmi: “Facciamo tanti errori ma prendiamo gol incredibili”

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, rilascia le consuete dichiarazioni post-gara dopo la sconfitta contro il Napoli.

Il Napoli di Gennaro Gattuso batte il Crotone di Serse Cosmi. I rossoblù fanno di tutto per portare a casa la vittoria e riescono a segnare una preziosa tripletta. Tuttavia quest’ultima non basta in quanto gli azzurri riescono a siglare addirittura il poker. Dopo la partita Serse Cosmi rilascia qualche commento ai microfoni di Sky Sport.

Nelle parole del tecnico traspare tanta amarezza:

“Ho rivisto la punizione di Mertens e quella su Messias, ho cercato di capire se c’era un fallo ma non l’ho capito. Contro l’Atalanta un gol non basta quasi mai, con la Lazio ed il Bologna meritavamo qualcosa di più. Il Napoli non subiva una tripletta in casa da tempo, ma noi ne abbiamo presi 4. Se nel calcio si potesse dividere la fase difensiva da quella offensiva si potrebbe fare un calcolo. Facciamo errori in difesa e li paghiamo a caro prezzo, ma non siamo particolarmente fortunati. Gli errori li abbiamo commessi, la qualità è mancata ma prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava la rete di Di Lorenzo di sinistro, non è neanche un mancino puro.”

Continua parlando di qualche episodio accaduto durante la partita:

“La costruzione del gioco dal basso è cambiata per le nuove norme. Prima la palla non doveva uscire dall’area di rigore, ora si. Noi non abbiamo proposto una costruzione dal basso, bensì una distruzione dal basso. L’altezza di Simy equivale a 1.98 metri e prende la palla di testa 8 volte su 10, per questo non impostiamo con Luperto. Gli errori in uscita ci sono stati. Messias ha giocato bene, per me può giocare in tutte le squadre del campionato. Simy ha segnato tanto ed anche lui può giocare in tante squadre anche lui. Messias attacca la porta con qualità, anche se c’è stato un errore di Maksimovic”.

