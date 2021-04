Napoli-Crotone 4-3: gli azzurri siglano il poker e portano a casa i tre punti

Allo Stadio Maradona il Napoli di Gennaro Gattuso batte il Crotone di Serse Cosmi per 4-3.

La gara tra Napoli e Crotone termina 4-3 a favore dei partenopei. La squadra di Gattuso vince ancora e conquista il quarto posto della classifica di Serie A in attesa del derby tra Juventus e Torino. Gli azzurri si impongono fin da subito siglando una sonora tripletta nei primi 45 minuti. L’autore della prima rete è Lorenzo Insigne, lo stesso che con un assist meticoloso manderà in gol Victor Osimhen pochi minuti dopo. Il Crotone accorcia con Simy, ma dopo una decina di minuti ci pensa Dries Mertens a siglare il 3-1 su punizione.

Il Secondo tempo inizia con il Crotone che raddoppia ancora con Simy. La squadra di Serse Cosmi si impegna al massimo e dopo poco trova il tanto desiderato pareggio con Messias a causa di un errore di Maksimovic in fase difensiva. Tuttavia, la partita non è finita: Giovanni Di Lorenzo prova ad andare in gol per due volte e dopo una prima parata del portiere rossoblù, la seconda volta non sbaglia. Con un perfetto tiro a giro il difensore regala il poker e la quarta vittoria consecutiva alla squadra di casa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Insigne premiato nel pre-partita è l’MVP della Serie A di marzo: Tweet celebrativo del Napoli

Simone Inzaghi sottolinea: “La Lazio è la prima scelta, senza se e senza ma”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto