Napoli-Crotone: dal momento magico di Insigne alla punizione di Mertens

La SSC Napoli commenta la sfida vinta dagli azzurri contro il Crotone soffermandosi su qualche episodio come il gol di Mertens ed il buon momento di Insigne.

Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli commenta il poker la vittoria degli azzurri. Impossibile non soffermarsi sul momento magico di Lorenzo Insigne autore di una rete ed un assist. Splendida anche la punizione di Mertens che raggiunge quota 101 reti.

Ecco le parole della SSC Napoli:

“Quattro come i gol e quattro come il numero di successi consecutivi. Il Napoli si fa in 4, batte il Crotone e fa poker di successi dopo aver superato in un mese Bologna, Milan e Roma. Partita vibrante che il Napoli comanda segnando prima con Insigne, neo MVP della Serie A di marzo. Lorenzo conferma il momento magico offrendo anche uno spettacolare assist a Osimhen per il 2-0. Il Crotone accorcia con Simy, gli azzurri fanno tris con una splendida punizione di Mertens. Nella ripresa la risalita del Crotone, prima con la doppietta di Simy e poi con il pareggio di Messias, nome profetico alla vigilia di Pasqua. Ma nel finale c’è il definitivo sorpasso azzurro con Di Lorenzo. Il Napoli impone la legge del quattro e adesso punta al mercoledì da leoni in casa della Juventus per il recupero di campionato.”

