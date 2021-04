Simone Inzaghi sottolinea: “La Lazio è la prima scelta, senza se e senza ma”

Simone Inzaghi sottolinea che la Lazio rimane la prima scelta

Ultime calcio Napoli – Simone Inzaghi spazza via i rumors che lo accostano al Napoli, a tale riguardo l’edizione odierna di Repubblica edizione Roma si sofferma sulle ultime notizie in casa Lazio. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Esattamente cinque anni fa, il 3 aprile 2016, Simone Inzaghi diventava l’allenatore della Lazio, al posto di Pioli esonerato. L’idea è festeggiare la ricorrenza battendo lo Spezia all’Olimpico (ore 15, Dazn), e poi prolungare la sua avventura in biancoceleste: « Sono contento di quello che ho fatto — sottolinea Inzaghi — e vorrei continuare per tanti altri anni. Il presidente sa che per me la Lazio è la prima scelta e io penso di essere la prima scelta per lui, quindi credo che questo matrimonio possa andare avanti nel migliore dei modi, senza se e senza ma».

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani attacca la Juventus: “Festeggiano il record di uova vendute”

Marolda: “Sarri ha dato disponibilità per tornare, escludo Inzaghi e Allegri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto