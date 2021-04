Marolda: “Sarri ha dato disponibilità per tornare, escludo Inzaghi e Allegri”

Marolda conferma, Sarri ha detto si al ritorno in azzurro

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21, dove ha dato degli aggiornamenti sulla questione allenatore per la prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

“C’stata la chiamata di un allenatore a due calciatori. Non escludo possa essere stato Sarri. Per quanto riguarda la panchina azzurra escludo Inzaghi, che resterà alla Lazio. Gattuso? Ha l’80% di possibilità di andare alla Fiorentina, un 20% al Monza in caso di promozione in Serie A. Sarri? Sarebbe contento di tornare e ha dato disponibilità, immagino che se dovesse arrivare chiederebbe almeno tre calciatori: terzino, centrale di difesa e regista. Allegri dovrebbe andare a Roma, mentre Fonseca torna in Portogallo. De Zerbi? Non credo sia in cima alla lista dei desideri del Napoli.”

