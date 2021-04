Marocchi su Napoli-Crotone: “Gara negativa di Manolas e Maksimovic”

Dopo la vittoria del Napoli contro il Crotone Giancarlo Marocchi, ex calciatore, attacca Kostas Manolas e Nikola Maksimovic.

L’ex calciatore Giancarlo Marocchi commenta Napoli-Crotone ai microfoni di Sky Sport. Nonostante la vittoria degli azzurri Marocchi si concentra sulle prestazioni, a suo dire negative, dei difensori Kostas Manolas e Nikola Maksimovic.

“Il Napoli di Gennaro Gattuso avrebbe stravinto la partita se Manolas e Maksimovic non l’avessero combinate più di Bertoldo. I due difensori centrali hanno fatto gareggiato a chi faceva il guaio più grande. Il Napoli ha fatto tutto ciò che doveva in campo per rimanere in corsa per la Champions. Anche il Crotone sta segnando molto, ma continua a subire tanti gol. La gara è stata divertente e spettacolare col Napoli che ha portato a casa il match e si è piazzato bene in classifica, in attesa delle prossime partite decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. Ciò rappresenta il più grande obiettivo degli azzurri.”

