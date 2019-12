Napoli, doppio colpo dal Verona: arrivano Amrabat e Rrahmani

L’edizione odierna della Gazzetta fa il punto sul doppio colpo del Napoli in arrivo dal Verona che dovrebbe concretizzarsi con l’arrivo in azzurro di Amrabat e Rrahmani a giugno, l’uno per obblighi tecnici, l’altro per una richiesta del club che lo ritiene attualmente inamovibile.

L’operazione avrà un costo di circa 30 mln complessivi più bonus e comprende entrambi i calciatori. Se dovessero emergere difficoltà tuttavia non è da escludere che vengano chiuse separatamente.

