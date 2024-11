la Repubblica – Se Kvara non rinnova, il Napoli pensa a Chiesa per sostituirlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui prossimi rinnovi. Secondo il giornalista Paolo Condò, il Napoli potrebbe intervenire sul mercato in estate, se Khvicha Kvaratskhelia deciderà di non prolungare il suo contratto con gli azzurri. Spunta il profilo di un ex Juve: “Quando pensi di essere a posto è il momento di pensare al futuro: il Napoli non sembra venire a capo del contratto di Kvaratskhelia, e di certo la catastrofe Osimhen gli ha insegnato qualcosa. Fermo a 19 minuti in Premier nella sua fin qui frustrante esperienza col Liverpool, Federico Chiesa potrebbe rimpiazzarlo a luglio”.

