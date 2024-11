Calciomercato.com – Donnarumma-Psg, possibile divorzio? In Italia due big possono averlo

Gianluigi Donnarumma non è più contento di fare parte del progetto del Paris Saint-Germain, e ha il desiderio di tornare in Serie A. Il suo ingaggio da 10 milioni di euro è una tegola per molte squadre. Tuttavia viene raccontato che due italiane potrebbero accoglierlo: “La Juventus ha da poco preso Di Gregorio e i vecchi “corteggiamenti” erano più legati a una dirigenza diversa da quella che c’è attualmente. La Roma che lo cercò ai tempi dell’addio al Milan è oggi in una situazione più che complicata e con uno Svilar che rappresenta un investimento per il futuro. Il Milan, per una questione ambientale dopo l’addio del 2021.

La partita per un ritorno di Donnarumma in Italia si gioca quindi soltanto lungo l’asse Napoli-Inter. Il club di Antonio Conte è alle prese con la scadenza contrattuale di Alex Meret che piace non a caso all’Inter. Ausilio e Marotta, inoltre, stimano molto il capitano azzurro che completerebbe un gruppo italiano già solido e restano alla caccia dell’erede di Sommer. Due possibilità da tenere sotto osservazione, così come il malumore di Gigio. La bomba esploderà o il ticchettio si arresterà?”

