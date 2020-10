Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie: “Il Sassuolo voleva più soldi, ecco perchè il Napoli è stato rifiutato più volte”

Daniel Boga, fratello e agente del calciatore Jeremie Boga, ha parlato in diretta a Radio Marte

Daniel Boga, fratello e agente del calciatore in forza al Sassuolo, Jeremie Boga, è intervenuto in diretta a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma:

“Il mercato è chiuso, adesso mio fratello è concentrato sul Sassuolo. Da quanto non parlo con Giuntoli? Forse un paio di settimane circa. Indubbiamente il Napoli ha fatto più offerte al Sassuolo che le ha sempre rifiutate perché voleva più soldi. Il mercato del Napoli? Ha tutte la armi per lottare per lo Scudetto. Ha una squadra molto forte in attacco e in difesa, ha trattenuto Koulibaly che è uno dei migliori al mondo. Può contrastare la Juventus per il titolo. Giuntoli ci riproverà a prendere Jeremie? Solo lui conosce la risposta”.

