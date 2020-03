Ferrero:”Per me il campionato è finito, Lotito mi odierà”

Le parole del vulcanico presidente

Parole durissime quelle dette dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che intervenuto in diretta su Radio Radio. Nel corso della sua intervista si è parlato di come possa finire il campionato in corso e quali scenari potrebbero esserci nei prossimi mesi. Ecco quanto dichiarato: “Che Serie A dovrebbe essere l’anno prossimo? La stessa di quest’anno. Per me il campionato finisce qui. L’anno prossimo si potrebbe giocare a 22 squadre. “Il Benevento che ha 69 punti che deve dire? Non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita. Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere. Facciamo un’ipotesi, ci danno un mese di preparazione dal 4 aprile, arriviamo al 4 maggio: dovremo fare dodici partite. Arriviamo ad agosto. Che succede con il campionato successivo? Cominciamo a parlare del dopo, non del prima”.

