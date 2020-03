Moggi:”Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio”

Ciro poteva già essere a Napoli

Nella giornata di oggi si sono rincorsi molti rumors riguardo ad un interessamento del Napoli per Ciro Immobile. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta Alessandro Moggi, procuratore dell’attaccante biancoceleste. Ecco quanto dichiarato: “Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio, tant’è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro è poi andato alla Lazio. Giuntoli era ed è un estimatore di Immobile, ma mi sembra difficile non esserlo per quello che ha fatto Immobile negli ultimi cinque anni. Oggi, però, al di là di quelli che possono essere gli interessamenti del Napoli e di altre società per un calciatore costante negli anni come Immobile, il mercato può soffrire una battuta d’arresto per l’emergenza Coronavirus. Lui ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore. E’ prematuro parlarne ora. Vedremo più avanti”.

