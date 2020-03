Il Dott. Ascierto: “De Laurentiis mi ha detto di volerci aiutare, è stato gentile”

Parla il Dott. Ascierto

Notizie – Il Dott. Ascierto ringrazia pubblicamente De Laurentiis. In questo periodo di crisi per l’emergenza Coronavirus, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto sentire la sua personale vicinanza al professore del Pascale Paolo Ascierto, noto a tutti come colui che sta sperimentando sugli ammalati gravi un farmaco anti artrite.

Queste le sue parole: “De Laurentiis è stato gentile – ha sottolineato Ascierto in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno – mi ha telefonato e mi ha anche dato la sua disponibilità ad aiutarci. Sappiamo adesso di poter contare su di lui, persona generosa e molto attenta al nostro lavoro. Si è informato delle condizioni dei nostri pazienti, lo ringrazio pubblicamente”.

