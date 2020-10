Sconcerti, Juve-Barca: “Bianconeri dominati, Pirlo? la stagione è a rischio”

Mario Sconcerti commenta la sconfitta della Juventus contro i blaugrana

Mario Sconcerti ha commentato il K.O casalingo dei bianconeri nel match di ieri sera contro il Barcellona con un editoriale sul Corriere della Sera, nella sezione dedicata allo sport. Il giornalista si è soffermato in particolare su Andrea Pirlo e sul suo operato.

Ecco quanto si legge nell’editoriale:

“La Juve è stata dominata, una vera lezione tecnica e tattica di Koeman a Pirlo e una dimostrazione di superiorità. Continua a sembrarmi una Juve sbilanciata, non ancora adatta al 4-2-4 rivisitato di Pirlo. Ma quello che la porta lontano dalle abitudini è la mancanza di autorevolezza in campo. È qui che Pirlo deve passare dall’accademia alla pratica. Sporcarsi un po’ le mani, costruire anche i sentimenti dei suoi giocatori che adesso mancano. Non è in pericolo la qualificazione, è in discussione la stagione, l’idea di Juve presente e futura, la realtà di una guida che conosce il calcio ma sembra lontana dagli uomini”.

