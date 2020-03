Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole sia Allan che Koulibaly: le ultime

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ancelotti ha rispettato le clausole imposte da De Laurentiis per quanto riguarda l’interesse verso qualche calciatore del Napoli provvedendo subito a chiamare il suo ex presidente per Allan e Koulibaly.

Ancelotti ha chiamato De Laurentiis per sondare il terreno su Allan, il centrocampista nazionale brasiliano, che col tecnico ha conservato un ottimo feeling. Non ci sono stati veti, ma quella trattativa nella finestra invernale del mercato non si è conclusa.

Le parti si sono lasciate con un «a risentirci», dunque quando riapriranno le contrattazioni – e con lo stallo attuale è difficile dare una data di inizio – da Liverpool potrebbe partire una nuova telefonata di Carletto. Ma è probabile che in quel caso non si parlerebbe solo di Allan. Infatti da quello che trapela dall’ambizioso club che vuol ritrovare prestigio, al Napoli oltre ad Allan sarebbe chiesto anche Kalidou Koulibaly. Che Ancelotti straveda per il difensore non c’è ombra di dubbio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio:”Offerta importante per Milik. Lozano partirà”

Moggi:”Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio”

Moggi:”Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio”

Ufficiale, rinviate le finali di Champions ed Europa League

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: numeri in calo in tutta la penisola

Dybala positivo – Familiari in isolamento

Toby Alderweireld – Tablet e computer per i contagiati

Ultim’ora – Piotr Zielinski pronto a firmare il nuovo contratto

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce