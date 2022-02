Grave infortunio per Lozano con il Messico: rischia due mesi di stop

Marca – Grave infortunio per Hirving Lozano: dovrebbe trattarsi di una lussazione alla spalla.

Brutte notizie per il Napoli, Hirving Lozano ha riportato un grave infortunio alla spalla, durante la partita con il Panama. Secondo il quotidiano dovrebbe trattarsi di una lussazione.

Il giocatore è uscito in lacrime al 62′ dopo un duro scontro con Murillo. L’azzurro è stato portato fuori dal campo in barella e trasportato in ospedale per accertamenti. Lozano potrebbe restare fuori per due mesi.

